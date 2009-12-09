Нужно придумать имя христианской соц.сети

Трбеуется создание ТЗ структуры для создания сайта Интернет-магазина. подобрать оптимальные разделы и основные доп.страницы (все необходимо с ссылкой на пример.) доп.требования: - кол-во разделов от 12 - доп. страницы 5-6 - в каждом разделе должно присутствовать не менее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно придумать имя домену сайта христианской соц сети.
Имя домена должно свободным быть.
Доменная зона ru,com,org,net.
Сайт рассчитан на тему общение,знакомство,чат,новости.
Важно то чтобы соц сети стаким именем не было.
Нужно красиво оригинальное стильное название для домена.
Просьба Во Христе, Христиане тут,клуб христиан не предлагать.
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