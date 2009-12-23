Интересуют статьи на тему Smart -Home

$10
КопирайтингЗавершен7 заявок206 просмотров
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Интересуют статьи на тему Smart -Home. Уникальность и полезность контента!

Выберу того кто предложит по максимуму на указанную сумму.

14 лет назад
Apache
Тарас 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Skazo4nitsa
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$10
4 дня
В целом все просто ... Сделал заказ, исполнитель выполнил, я заплатил. Это на мой взгляд самая высокая оценка сделке, сделка в которой нет больше чем 3 пункта. Потому рекомендую, можете смело сотрудничать. Спасибо вам Екатерина за службу, желаю творческих взлетов и свершений.
Приятный заказчик! Все вовремя оплатил, не торопил со сроками )) Рекомендую!
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