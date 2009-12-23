Интересуют статьи на тему Smart -Home

В целом все просто ... Сделал заказ, исполнитель выполнил, я заплатил. Это на мой взгляд самая высокая оценка сделке, сделка в которой нет больше чем 3 пункта. Потому рекомендую, можете смело сотрудничать. Спасибо вам Екатерина за службу, желаю творческих взлетов и свершений.