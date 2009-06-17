Создаю сайты под ключ.

Собственно могу делать сайты в виде html страниц и php. Как правило практикую построение сайтов на основе CMS. Список систем с которыми зноком двольно хорошо несколько краткий. Но в случае необходимости изучить новую систему для меня не составит труда. Предпочитаю ставить сайты на движках danneo, но свободно работаю с такими как PHP-Fusion, DLE, Jomla. Также есть в практике работа с интернет магазинами. Лучше всего знаком с системой ShopOS. Собственно по форумам работаю практически с любой системой. Но самой предпочтительной есть vBulletin.

Порядочность и серьезное отношение к работе гарантирую.