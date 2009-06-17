Создаю сайты под ключ.
Собственно могу делать сайты в виде html страниц и php. Как правило практикую построение сайтов на основе CMS. Список систем с которыми зноком двольно хорошо несколько краткий. Но в случае необходимости изучить новую систему для меня не составит труда. Предпочитаю ставить сайты на движках danneo, но свободно работаю с такими как PHP-Fusion, DLE, Jomla. Также есть в практике работа с интернет магазинами. Лучше всего знаком с системой ShopOS. Собственно по форумам работаю практически с любой системой. Но самой предпочтительной есть vBulletin.
Порядочность и серьезное отношение к работе гарантирую.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
Отличный человек и профессиональный программист. Разработал единственный на текущий момент модуль голосования для shopOS с управлением через родную админку. Рекомендую всем как грамотного специалиста, понимающего суть работы с полуслова и проявляющего инициативу по улучшению конечного результата.
Ответный отзыв
Ну что тут сказать. Человек положительный. Оплату получил еще на пол дороге до результата. Без проблем отреагировал на возникшие при тестировании проблемы. Которые также просто были мною устранены. Без проблем можна вести с ним дела.
$100
10 баллов
16 лет назад
Тарас талантливый программист и очень положительный человек. Выполнял мои просьбы и доработки по проекту без всяких проблем. Работу выполнил качественно и в срок. Приятный, общительный, предлогает свои креативные идеи. Хорошо осознавать что и у нас есть специалисты такого уровня. Советую всем.
Сайты «под ключ»
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