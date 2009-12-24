Нужно доменное имя для игрового сайта

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Тендер на поиск доменного имени для сайта онлайн игр в доменной зоне .com

Требования:

1. Свободное имя в доменной зоне .com (проверка https://domain.ucoz.com).

2. Легко запоминающееся название.

3. Большая смысловая нагрузка.

4. Длинна до .com не более 7 букв.

5. Имя не должно содержать цифр, знаков, точек.

При рассмотрении заявок предпочтение будет предоставляться тем у кого есть интересные разработки, идей, опыт работы в данной области.

По вопросам сотрудничества пишите.