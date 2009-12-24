Нужно доменное имя для игрового сайта

$10
КопирайтингЗавершен14 заявок732 просмотра
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#1$

Тендер на поиск доменного имени для сайта онлайн игр в доменной зоне .com

Требования:

1. Свободное имя в доменной зоне .com (проверка https://domain.ucoz.com).

2. Легко запоминающееся название.

3. Большая смысловая нагрузка.

4. Длинна до .com не более 7 букв.

5. Имя не должно содержать цифр, знаков, точек.

При рассмотрении заявок предпочтение будет предоставляться тем у кого есть интересные разработки, идей, опыт работы в данной области.

По вопросам сотрудничества пишите.

14 лет назад
FX_pro
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
aleksgal
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
Варианты просто супер, попала сразу в десятку именно то что искал, понравилось сразу !!! Выбрал себе нужный вариант!!! Результатом доволен. Ожидания мои Александра полностью оправдала. Спасибо за сотрудничество !!!
Хороший заказчик. Несмотря на то, что он новичек, проявил себя серьезным и ответственным человеком. Приятен в общении, четкие требования, быстрые решения, своевременная оплата. Чего еще желать фрилансеру?!
Заявки фрилансеров
aleksgal
55 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
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