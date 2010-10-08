Нарисовать/ подобрать 30 линеечек метрик

Нужно нарисовать/подобрать 30 линеечек и 30 фигурок/бегунков по тематикам:

15 - беременность

15 - мой ребенок

пример линеечек и резмеры можно найти тут http://metric.rodim.ru/pregnancy/index.html

Запрещено "воровать" чужие линеечки.

Внимание: не нужно самому "снуля" рисовать, можно подобрать тематические картинки "подкрутить" "подправить", тоже самое по фигуркам/бегункам, можно найти готовые в сети, только "по теме" и немного их подретушировать.