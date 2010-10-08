Нарисовать/ подобрать 30 линеечек метрик

$30
БаннерыЗавершен3 заявки138 просмотров
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Нужно нарисовать/подобрать 30 линеечек и 30 фигурок/бегунков по тематикам:

15 - беременность

15 - мой ребенок

пример линеечек и резмеры можно найти тут http://metric.rodim.ru/pregnancy/index.html

Запрещено "воровать" чужие линеечки.

Внимание: не нужно самому "снуля" рисовать, можно подобрать тематические картинки "подкрутить" "подправить", тоже самое по фигуркам/бегункам, можно найти готовые в сети, только "по теме" и немного их подретушировать.

13 лет назад
seo2006
Майк 
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
1rina
Ирина 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
18 отзывов(-3)
13 лет назад
$15
1 день
Приятно иметь дело с профессионалом. И не дорого. Все пожелания были учтены, заказал еще!
Приятно было поработать. отличный заказчик.
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