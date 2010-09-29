Создание флеш баннера (Рич медиа)

Требуется один человек для создания баннеров, 5 штук. Срок сдачи - завтра(!!). Для связи : ICQ 421145949.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать баннер(флеш) не стандартный.Рич медиа.
Очень нравятся баннера для МТС.
С удовольствием поработал бы также с создателями нестандартных баннеров для МТС.
Баннер должен быть необычным. За ценой не постою.
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