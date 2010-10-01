Нужен баннер для AdWords.

gif, 468 на 60, до 50КБ

Сценарий баннера: Нет пепельницы? Не беда! - Вам она больше не нужна! - Электронные сигареты в магазине "Цифровой дым"

(т.е. 3 кадра) Основные требование: спокойный дизайн (без кислотных цветов), задержка кадра 2-3 секунды - чтобы читалось без труда, цикличный. Все остальное на усмотрение дизайнера.