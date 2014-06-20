Рекламный флеш баннер

$20
БаннерыЗавершен12 заявок557 просмотров
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#1$20

Нужно сделать флеш-баннер для сайта недвижимости www.thailighthouse.com

Фразы будут появляться в следующем порядке:

1. Арендовать виллу?

2. Купить квартиру?

3. Thailighthouse (ваш маяк в мире недвижимости). Слоган должен появляться одновременно под названием компании.

4. www.thailighthouse.com

Необходимо также придерживаться цветовой гаммы и стиля сайта. Размер баннера 220 на 180.

Ждем ваших предложений.

P.S ранее был проведен тендер, но не было получено результата.

Решили провести конкурс.

13 лет назад
rkhromov
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Победитель конкурса
unden
Артем 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1
отличная работа. Все в срок
Отличный заказчик. Оплата произведена своевременно. Приятен в общении.
Заявки фрилансеров
unden
Артем 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1
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