Баннер 240х400

БаннерыЗавершен28 заявок312 просмотров
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Необходимо нарисовать динамичный рекламный баннер 240x400.

Если есть возможность создания flash баннера - указывайте это в предложении.

Сценарий:

"Нарисован светофор, с горящим красным(!) фонарем, напротив него текст,

красный фонарь мигает, включается Желтый.

Напротив желтого фонаря появляется текст,

загорается Зеленый свет.

Внутри зеленого фонаря загорается логотип компании , напротив зеленого фонаря загорается текст

Зеленый начинает мигать и все повторяется заново."

Конструктивные предложения по улучшению баннера принимаются.

13 лет назад
Avtuhov
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$17
1 день
Работа выполнена качественно, со вкусом и в срок. Рекомендую и буду в дальнейшем обращаться.
Отличный заказчик. Предоставил четко ТЗ, в следствие чего сотрудничество прошло гладко и без лишних вопросов. Желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
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