Баннер на главную сайта

$55
БаннерыЗавершен27 заявок1256 просмотров
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#1$55

Надо заменить баннер на сайте esigaret.ru что на главной, размеры 693*234.

Флеш-баннера привутствуются, точно так же приветствуется соответствие баннера сайту, его тематике, основным промо-текстам в этой тематике.

Требования к баннеру:

1. Креативный и понятный

2. Видимый промо-текст

3. Минимальный в размерах сам баннер (не более 60КБ)

13 лет назад
Craun
Илья 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов(-1)
Победитель конкурса
gajw
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
#1
Качественный и интересный flash-баннер был представлен Андреем на конкурсе. Рекомендую, отличный исполнитель!
Было приятно работать с Ильей, всегда на связи, быстрая оплата. Ничто так не радует, как премия за отлично проделанную работу!) Спасибо, буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Заявки фрилансеров
gajw
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
#1
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