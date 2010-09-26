Три баннера для сайта

Нужен красивый, стильный flash банер для сайта http://laitovka.ru/ Размеры: 200х200
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт esigaret. ru нужен баннер на главную вместо существующего, размером 693*234, можно флеш.
Нужно: красиво, аккуратно, с видимым промо-тектом. Три-четыре картинки в анимации или слайда во флеше, т.е. баннер нужен легкий и не перегруженный.
Слушаю предложения до 2 октября.
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