Рекламный баннер для информационного продукта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Мне требуется сделать рекламный баннер для данного обучающего курса: http://www.as-workshop.ru/shop/105

Даю практически полную творческую свободу, но с определёнными ограничениями.

Самый идеальный вариант - это flash-баннер в высоту 90 пикселей и "резиновой шириной", т.е. 100%, чтобы при любом разрешении экрана баннер растягивался. Но если нет возможности сделать такой баннер, то можно просто любой большой горизонтальный баннер, желательно анимированный и в формате flash, высотой 90 пикселей и шириной не более 900 пикселей.

Также рассматриваются баннеры в формате Gif, но возможно такие баннеры будут много весить. Желательно уложиться в 50 КБ.

Что касается художественной и маркетинговой стороны, то баннер должен быть привлекательным, таким, чтобы по нему захотелось кликнуть.

Особое предпочтение будет отдано фрилансерам с хорошим портфолио и возможностью создания более одного варианта.

Если будет флеш-баннер, то в него ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прописать реф.ссылку: http://cjcity.akdix.e-autopay.com/

Оплата посредством Яндекс.Деньги.

По любым вопросам обращайтесь в ЛС.