Несколько баннеров для шпаргалок.ру

Для сайта www mirstavok com нарисовать красивый баннер (flash или gif на выбор исполнителя). В банере можно использовать следующие фразы (на выбор дизайнера) - Бонус при регистрации - 50% бонус на первый депозит или Бонус 100$ на первый ...
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Нужно разработать три баннера размером 600 на 150 в gif, закругленные концы, привлекательные, не перегружены графикой для сайта shpаrgalki.ru (для страницы типа http://shpargalki.ru/page/auto-promo.html), контрастирующие с шапкой сайта. Границы баннеров серибристые.
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