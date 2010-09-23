Нарисовать красивый банер 468x60

$20
БаннерыЗакрыт17 заявок390 просмотров
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Для сайта www mirstavok com нарисовать красивый баннер (flash или gif на выбор исполнителя).

В банере можно использовать следующие фразы (на выбор дизайнера)

- Бонус при регистрации

- 50% бонус на первый депозит или Бонус 100$ на первый депозит

- Дополнительный бонус 15% на экспрессы

- Ценные подарки лучшим игрокам (плазменная панель, ноутбук, видеокамера)

В прилагаемом файле содержится логотип.

13 лет назад
4you4ever
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
scale
Юрий 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов
13 лет назад
$20
1 день
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