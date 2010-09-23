Баннеры для образовательного сайта

Требуется нарисовать простой баннер для сайта www.constellations.ru. Дизайн сдержанный, без ярких элементов, баннер будет размещаться только на дружественных сайтах со строгим требованием к стилю. В частности, баннер пойдет на www.hellinger.ru и на www.psy-room.ru, и не должен ...