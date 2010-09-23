Баннеры для образовательного сайта

$40
БаннерыЗакрыт23 заявки275 просмотров
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Нужно 3 баннера для образовательного сайта по программированию.

Основной фон должен быть мягким оранжевым (возможно градиент).

Размеры баннеров в пикселях:

1) [88 x 31]

2) [468 x 60]

3) [200 x 300]

13 лет назад
metasar
Сергей 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Mihalev_Dmitriy
Дмитрий 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
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