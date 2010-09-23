Флеш баннер

Работу сделала как и договаривались. Человек ее принял, денег так и не заплатил не смотря на многочисленные напоминания. Прилагаю историю переписки в ICQ.
Kostya тяяянет (19:54:57 23/09/2010)
Здраствуйте!
356682128 (19:55:04 23/09/2010)
Здраствуйте
Kostya тяяянет (19:55:07 23/09/2010)
я с веблансера, насчет баннера
Kostya тяяянет (19:55:16 23/09/2010)
http://www.weblancer.net/projects/219721.html
Kostya тяяянет (19:55:20 23/09/2010)
прошла ссылка?
356682128 (19:55:23 23/09/2010)
да
Kostya тяяянет (19:55:31 23/09/2010)
ага
356682128 (19:55:33 23/09/2010)
слушаю
Kostya тяяянет (19:55:37 23/09/2010)
давайте расскажу что требуется
356682128 (19:55:52 23/09/2010)
слушаю
Kostya тяяянет (19:57:07 23/09/2010)
Нужен баннер flash 240 на 460.
Компания Мосстекло
Сайт компании http://mos-steklo.ru/
1 кадр - кто-то или что-то (к примеру девушка) роняет стекло в случае с
девушкой возможно бокал или фужер с шампанским
Сверху текст "Любая хрупкая вещь - требует профессионального подхода"
2. кадр "компания мосстекло" их работы можно взять с сайта должны быть
на 2 кадре
3."Стеклянные конструкции любой сложности"
ниже номер телефона
еще ниже "Индивидуальный подход к каждому клиенту"
356682128 (19:58:17 23/09/2010)
ограничения по размеру в Кб есть? баннер должен содержать ссылку на сайт?
356682128 (19:58:51 23/09/2010)
еще вопрос, баннер вертикальный, верно?
Kostya тяяянет (19:59:33 23/09/2010)
нет ограничейний нет,желательно конечно чтобы не очень много весил
да,ссылку можно вбить в баннер
Kostya тяяянет (19:59:35 23/09/2010)
да,верно
356682128 (20:00:13 23/09/2010)
ок все ясно, сделаю в течение часа-полутора, с вас - выбрать меня исполнителем на веблансере и почта, чтобы прислать готовый баннер)
Kostya тяяянет (20:01:22 23/09/2010)
хорошо)Да конечно,минутку
Kostya тяяянет (20:02:25 23/09/2010)
[email protected]
Kostya тяяянет (20:02:29 23/09/2010)
прошла почта?
356682128 (20:02:31 23/09/2010)
да
Kostya тяяянет (20:02:33 23/09/2010)
исполнителем выбрал
Kostya тяяянет (20:02:52 23/09/2010)
если что,пишите в аську. Она постоянно включенна. Я пока отойду на немного,ок?
356682128 (20:02:57 23/09/2010)
ок уже делаю
Kostya тяяянет (20:03:27 23/09/2010)
окей
Kostya тяяянет (21:20:03 23/09/2010)
как дела у Вас:)?
356682128 (21:20:12 23/09/2010)
уже заканчиваю
Kostya тяяянет (21:20:19 23/09/2010)
а,ок
356682128 (21:20:19 23/09/2010)
девушку долго искала)
Kostya тяяянет (21:20:24 23/09/2010)
:)
356682128 (21:37:25 23/09/2010)
готово, сейчас ссылку вставлю и пришлю
356682128 (21:40:48 23/09/2010)
все отправила
Kostya тяяянет (00:34:32 24/09/2010)
я тут
Kostya тяяянет (00:34:34 24/09/2010)
минутку
Kostya тяяянет (00:47:13 24/09/2010)
ловлю
356682128 (04:37:47 24/09/2010)
вы тут?
Kostya тяяянет (12:02:58 24/09/2010)
здраствуйте!
Kostya тяяянет (12:03:02 24/09/2010)
да,я тут
356682128 (12:03:07 24/09/2010)
Здраствуйте
356682128 (12:03:22 24/09/2010)
вчера не дождалась вас
Kostya тяяянет (12:04:02 24/09/2010)
получили баннер,хорошо)я чуть поздже скажу,что может по мелочи поправить,окей?до работы пока доеду)
356682128 (12:04:08 24/09/2010)
ок
Kostya тяяянет (12:04:20 24/09/2010)
окей. Если что пишите
356682128 (12:37:17 24/09/2010)
ну как приедете - пишите, я в сети
356682128 (14:55:25 24/09/2010)
вы тут?
Kostya тяяянет (16:09:58 24/09/2010)
я тут
Kostya тяяянет (16:12:55 24/09/2010)
а баннер какого размера ?
http://www.smartlab.ru/public/mossteklo/
я воткнул его в хтмл и он расплывается
Kostya тяяянет (16:13:04 24/09/2010)
потому как он нечеткий при заданных размерах 240 на 400
Kostya тяяянет (16:24:41 24/09/2010)
и шрифт текста на баннере совсем не нравится
356682128 (16:28:28 24/09/2010)
сек
356682128 (16:28:47 24/09/2010)
размер 240 на 460
356682128 (16:28:55 24/09/2010)
как вы указали в ТЗ
356682128 (16:29:59 24/09/2010)
Kostya (19:57:07 23/09/2010)
Нужен баннер flash 240 на 460.
356682128 (16:30:20 24/09/2010)
насчет шрифта - скажите какой нужен шрифт, я сделаю.
Kostya тяяянет (16:41:52 24/09/2010)
а 460, ок
Kostya тяяянет (16:45:38 24/09/2010)
не нравится ширфт и то что все написано везде большими буквами
Kostya тяяянет (16:45:44 24/09/2010)
текст на баннере плохо читаемый
Kostya тяяянет (16:46:04 24/09/2010)
но я подумаю и четко сформулирую че и как надо
356682128 (16:49:02 24/09/2010)
ок
356682128 (19:32:04 24/09/2010)
Что насчет оплаты?
Kostya тяяянет (12:29:56 25/09/2010)
Здраствуйте!
как эту мелочь поправим,сразу оплачу
356682128 (17:28:55 25/09/2010)
ок
356682128 (17:29:02 25/09/2010)
шрифт то выбрали?
356682128 (11:23:35 26/09/2010)
Здраствуйте.
Kostya тяяянет (15:08:44 26/09/2010)
Здраствуйте
Kostya тяяянет (15:09:45 26/09/2010)
единственная деталь осталась,это другим шрифтом попробывать написать. Не большим,на Ваш взгляд,все-таки Вы дизайнер. Просто чтобы не ариалом,потому как сейчас не очень выглядит,окей?
356682128 (15:10:14 26/09/2010)
эээ, дак там и не ариал
356682128 (15:10:26 26/09/2010)
там сенчури готик
Kostya тяяянет (15:10:40 26/09/2010)
просто шрифт большой и пузатым все кажется..
356682128 (15:12:13 26/09/2010)
щас тогда что нибудь подберу
Kostya тяяянет (15:12:50 26/09/2010)
ага
356682128 (15:19:20 26/09/2010)
сейчас вышлю вариант на почту
356682128 (15:20:12 26/09/2010)
отправила
356682128 (15:29:13 26/09/2010)
как посмотрите - напишите пожалуйста.
Kostya тяяянет (16:18:13 27/09/2010)
Здраствуйте!
356682128 (16:18:24 27/09/2010)
Здраствуйте
Kostya тяяянет (16:18:29 27/09/2010)
нужно МОС-СТЕКЛО
не слитно должно быть
356682128 (16:18:36 27/09/2010)
через дефис?
356682128 (16:18:45 27/09/2010)
или просто пробел?
Kostya тяяянет (16:18:49 27/09/2010)
да,как вот выше написал
Kostya тяяянет (16:18:55 27/09/2010)
дефис
356682128 (16:20:07 27/09/2010)
поправила
Kostya тяяянет (16:20:13 27/09/2010)
покажите?
356682128 (16:20:25 27/09/2010)
сейчас скину на почту
Kostya тяяянет (16:20:28 27/09/2010)
ага
356682128 (16:21:17 27/09/2010)
отправила
Kostya тяяянет (16:21:23 27/09/2010)
ловлю
356682128 (16:24:50 27/09/2010)
ну как?
Kostya тяяянет (16:25:01 27/09/2010)
сейчас минутку
356682128 (16:47:46 27/09/2010)
ну что там?
Kostya тяяянет (16:48:17 27/09/2010)
сейчас сейчас
356682128 (17:08:52 27/09/2010)
эммм
356682128 (17:09:01 27/09/2010)
длинная у вас однако минутка
Kostya тяяянет (17:16:14 27/09/2010)
я просто немного занят,правда. Сейчас гляну,там ничего не изменилось же,кроме как дефис появился)
356682128 (17:16:30 27/09/2010)
ну да вобщем-то
356682128 (17:17:13 27/09/2010)
просто с этим баннером уже хотелось бы закончить и получить оплату. Уже несколько дней это дело тянется.
Kostya тяяянет (17:25:25 27/09/2010)
да,конечно понимаю. Сам прекрасно хочу поскорее закончить и к нормальным проектам перейти,у которых сроки поджимают
Kostya тяяянет (12:51:38 29/09/2010)
Здраствуйте! скажите кошелек Ваш
356682128 (12:51:53 29/09/2010)
вебмани? Рубли, доллары?
Kostya тяяянет (12:52:07 29/09/2010)
вебмани. Давайте и рубли и доллары
356682128 (12:52:13 29/09/2010)
R34362********
356682128 (12:52:19 29/09/2010)
Z38059*********
Kostya тяяянет (12:52:47 29/09/2010)
ага
Kostya тяяянет (15:22:29 29/09/2010)
Вы тут?,Вы ссылку на баннер вешали на сайт?
356682128 (15:24:39 29/09/2010)
да
356682128 (15:25:49 29/09/2010)
я час на час отойду
Kostya тяяянет (15:26:01 29/09/2010)
окей
356682128 (15:26:14 29/09/2010)
ссылка в баннер встроена
356682128 (15:55:44 30/09/2010)
эмм, я могу рассчитывать на оплату или как?
Kostya тяяянет (15:57:35 30/09/2010)
да,я же вчера спрашивал у Вас кошелек
356682128 (15:57:42 30/09/2010)
я написала оба
356682128 (15:57:49 30/09/2010)
Kostya тяяянет (12:52:07 29/09/2010)
вебмани. Давайте и рубли и доллары
356682128 (12:52:13 29/09/2010)
R34362*******
356682128 (12:52:19 29/09/2010)
Z38059*******
Kostya тяяянет (13:35:56 1/10/2010)
Здраствуйте! Я закину деньги в ближащие дни,мне удобно просто через терминал
356682128 (13:36:37 1/10/2010)
ок, жду
Kostya тяяянет (02:03:32 4/10/2010)
Здраствуйте!Деньги у меня на руках,просто не успеваю заехать,закинуть через терминал на кошелек. Я завтра постараюсь сделать это. Прошу прощения,что задерживаю. Не переживайте!
Kostya тяяянет (01:40:43 5/10/2010)
Людмила добрый вечер!
356682128 (01:40:55 5/10/2010)
злраствуйте
356682128 (13:35:56 5/10/2010)
Что там с оплатой?
356682128 (12:02:11 6/10/2010)
Видимо оплаты мне не дождаться.
Kostya тяяянет (12:08:48 6/10/2010)
Здраствуйте!Людмила я же вчера написал. Извините за задержку. Что следующие с Вами проекты будут по предоплате,чтобы не заставлять ждать
356682128 (12:11:03 6/10/2010)
Вообщет вы писали позавчера, а также первого и т.д.
Kostya тяяянет (12:32:19 6/10/2010)
я понимаю. Поймите и меня пожалуйста. Если бы я Вас кинул или еще чего-либо. Я бы вообще не писал и не отвечал
Kostya тяяянет (12:32:26 6/10/2010)
Людмила,у Вас фотошоп есть?
356682128 (12:32:31 6/10/2010)
да
Kostya тяяянет (12:33:35 6/10/2010)
можете одну мелочь поправить?там буквально 2-3 минуты.У меня на домашнем компьютере просто нет фотошопа,а горит,пока доеду до работы
356682128 (12:34:16 6/10/2010)
Нет ну вы наверно издеваетесь.
356682128 (12:34:49 6/10/2010)
После того как задержали мне оплату и все еще не оплатили просите еще и поработать на вас.
Kostya тяяянет (12:35:11 6/10/2010)
над чем я издеваюсь?Ладно,проехали. Расчитаюсь с Вами и на этом закончим,чтобы претензий не было
После этого ни денег ни сообщений. Конечно мелочь 300 рублей, но все же неприятно.