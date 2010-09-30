Простой баннер 88х31

Дизайн баннера для сайта (BUX)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание баннера для нового сайта.
Размер 88х31,формат GIF.
Тематика - фотоcъёмка.
Приветствуется оригинальность.
Цветовая гамма - желательна по теме сайта www.fotoolga.ru
Оплата webmoney.
Срок - 3-5 дней.
Предложения или в личку или на почту [email protected]
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