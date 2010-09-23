Нарисовать баннеры - периодическая работа

Тренинговому интернет-центру "Мир вебинаров" нужны баннеры для ближайшего онлайн-курса

Управление фазовым состоянием (феномен внетелесного путешествия). Информация о вебинаре здесь - http://mirwebinarov.ru/webinars/astral-os-faza/

нужны баннеры следующих размеров (в пикселях)

120х120

120х60

468х60

Вес баннеров не более 16 кб, в гифе.

Текст для баннеров - Вебинар "Осознанные сны" бесплатное занятие. Все баннеры для простоты в одном стиле

В будущем нужны будут такие серии баннеров для других вебинаров, возможно постоянное сотрудничество.

В своем предложении пишите цену за все три баннера+срок выполнения задачи.

В идеале - сделать уже сегодня

Оплата в яндексах или WMR