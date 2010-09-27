Баннер 240х150

БаннерыЗавершен9 заявок255 просмотров
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1. Форматы баннера: GIF и SWF.

2. Максимальный размеры файла: 240x150 – 15 КБ.

3. Частота кадров - не более 30 кадров в секунду.

4. Число кадров - 5

4. Рекламный баннер должен иметь видимые границы (рамку).

5. Ссылка с баннера – адрес перехода только по протоколу HTTP.

6. Баннер, выполненный в технологии Macromedia Flash (5 версии):

- передаются Flash-файл в формате «.swf» и исходный файл в формате «.fla»;

- с прописанной ссылкой в виде: getURL(link1, "_blank");

- необходимо подготовить два варианта баннера: Flash ролик («.swf») и заглушку в формате GIF или JPEG, чтобы демонстрировать ее тем посетителям, у которых нет необходимого Flash-плагина;

- обязательно упоминание версии Flash, в которой баннер выполнен.

Дополнительно требуется переделать файл jpg в размер 80х80 20 кб.

Существующие для неповторяемости и понимания общей идеи и вариаций текстовки вышлю на почту.

13 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена цена-качество устраивает.
Порядочный заказчик, терпеливо «разрулил» все вопросы, возникшие при выполнении проекта, постоянно на связи, оплата поступила вовремя, рекомендую сотрудничать.
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