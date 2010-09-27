Баннер 240х150

Анимация Flash баннера. Приватный проект для Shaman_V
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Форматы баннера: GIF и SWF.
2. Максимальный размеры файла: 240x150 – 15 КБ.
3. Частота кадров - не более 30 кадров в секунду.
4. Число кадров - 5
4. Рекламный баннер должен иметь видимые границы (рамку).
5. Ссылка с баннера – адрес перехода только по протоколу HTTP.
6. Баннер, выполненный в технологии Macromedia Flash (5 версии):
- передаются Flash-файл в формате «.swf» и исходный файл в формате «.fla»;
- с прописанной ссылкой в виде: getURL(link1, "_blank");
- необходимо подготовить два варианта баннера: Flash ролик («.swf») и заглушку в формате GIF или JPEG, чтобы демонстрировать ее тем посетителям, у которых нет необходимого Flash-плагина;
- обязательно упоминание версии Flash, в которой баннер выполнен.
Дополнительно требуется переделать файл jpg в размер 80х80 20 кб.
Существующие для неповторяемости и понимания общей идеи и вариаций текстовки вышлю на почту.
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