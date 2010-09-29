Создание flash-баннера

Всем привет! итак нужен SWF примерно 300 на 100 (позже уточню) на баннере игра шрифтов (переходы и т.п.) и самое главное, человечек танцующий хип-хоп или брейк данс и под конец рисующий балончиком логотип. где-то на секунд ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- размеры 200 на 600, должен тянуться вправо при увеличении ширины (т.е. слева основная содержательная часть)
- содержит три смысловых анимированных "слайда" - общий фон, меняется только текст
- текст и логотип для наполнения, а также пример аналогичного баннера будет выдан выбранному исполнителю
- надо, как обычно, вчера...
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