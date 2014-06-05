Флеш баннер

$10
БаннерыЗавершен16 заявок412 просмотров
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Нужен баннер для студии дизайн интерьеров.

Просто смена картинок. При нажатии ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ всплывает "сделано в дизайн студии". Там где обычно пишется "about adobe flash player"

Людей, которые не могут это сделать просьба не беспокоить . 10 $

13 лет назад
venok
Алена 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$11
1 день
++++++++++++
Четкое задание. Молниеносная оплата. Чего ещё желать!
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