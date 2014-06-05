Флеш баннер

1 действие: В верхней части баннера красным текстом мигает надпись «Внимание акция!!!». Под ней на синем фоне появляется котёл (Buderus). За тем надпись «Внимание акция!!» сменяется на надпись «Скидка 15%». В свою очередь котел сменяет ...
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Нужен баннер для студии дизайн интерьеров.
Просто смена картинок. При нажатии ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ всплывает "сделано в дизайн студии". Там где обычно пишется "about adobe flash player"
Людей, которые не могут это сделать просьба не беспокоить . 10 $
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