Флеш баннер

Нужен баннер для студии дизайн интерьеров.

Просто смена картинок. При нажатии ПРАВОЙ КНОПКОЙ МЫШИ всплывает "сделано в дизайн студии". Там где обычно пишется "about adobe flash player"

Людей, которые не могут это сделать просьба не беспокоить . 10 $