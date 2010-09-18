Баннер

$10
БаннерыЗавершен17 заявок320 просмотров
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Требуется анимированный (gif) баннер 200x267 (вертикальный).

Баннер рекламирует сайт агенства по подбору репетиторов.

13 лет назад
Volzok
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
Отличный флешер - аккуратный и самостоятельный. Сделала работу быстро и придумала интересную идею для баннера.
Добросовестный, надежный заказчик, постоянно на связи, четко определяет и оформляет техзадание, советую сотрудничать.
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