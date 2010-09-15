Баннер в гиф (1 день)

БаннерыЗавершен8 заявок186 просмотров
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Нарисовать гиф банер. Срок один день. Оплата по вебмани. Возможно на долгосрочной основе...

13 лет назад
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vz-studio
Виталий 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
$10
1 день
Виталий сделал все так, как хотелось и главное уложился в маленький срок. Всегда приятно работать с профессионалами и людьми качества, особенно когда дело касается дизайна!
Рекомендую Михаила как порядочного и вежливого заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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