Баннер в гиф (1 день)

Требуется flash баннер для рекламной кампании нашей фирмы. Мы занимаемся изготовлением и монтажем оборудования для производства пеллет (кто не знает что это - гуглите). Есть четкий сценарий баннера. Особого креатива не нужно. Любая форма оплаты. Мы Не ...