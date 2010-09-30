Два gif-баннера

Нужно сделать два анимированных gif-баннера.

Сайт, для которого будут делаться баннеры - http://www.blackdotcoffee.ru/

Очень хотелось бы выдержать в баннерах стиль сайта.

Формат:

ширина - 215px

высота - от 100 до 275

1) Первый баннер - "Горячий шоколад"

Баннер рекламирует готовый горячий шоколад (жидкий продается в пакетах, надо только разогреть в микроволновке).

Фразы, которые должны быть на баннере:

"Готовый горячий шоколад"

"Просто налейте и подогрейте"

Фото: http://www.blackdotcoffee.ru/img/shop/items/i1540.jpg

2) Второй баннер - "Кофе"

Баннер рекламирует натуральный молотый кофе в маленькой развесовке (упаковка - 43 грамма). Фишка - кофе ароматизированный, очень большое кол-во вкусов. Маленькая упаковка позволяет набрать много разных вариантов.

Фразы:

"Впервые в России!"

"100% арабика"

"В удобной маленькой упаковке"

"Множество разных вкусов"

Фото: http://projects.sukebe.ru/blackdot/refs-coffee.zip

Прошу сразу указывать в заявках цену за оба баннера вместе.

В приват/почту/аську без нужды прошу не стучаться, пишите только в том случае, если Вам нужно что-то уточнить по проекту - сообщения типа "готов взяться" буду игнорировать.