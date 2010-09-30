Два gif-баннера

Добрый день. Нужно создать простенький баннер для аниме сайта.(88 на 31) Анимированный баннер, что-то типа ТЗ имеется. Подробнее - исполнителю. Предпочтение отдам наименьшей цене. Оставляйте заявки здесь, пишите в личку, всем отвечу. Укажите цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать два анимированных gif-баннера.
Сайт, для которого будут делаться баннеры - http://www.blackdotcoffee.ru/
Очень хотелось бы выдержать в баннерах стиль сайта.
Формат:
ширина - 215px
высота - от 100 до 275
1) Первый баннер - "Горячий шоколад"
Баннер рекламирует готовый горячий шоколад (жидкий продается в пакетах, надо только разогреть в микроволновке).
Фразы, которые должны быть на баннере:
"Готовый горячий шоколад"
"Просто налейте и подогрейте"
Фото: http://www.blackdotcoffee.ru/img/shop/items/i1540.jpg
2) Второй баннер - "Кофе"
Баннер рекламирует натуральный молотый кофе в маленькой развесовке (упаковка - 43 грамма). Фишка - кофе ароматизированный, очень большое кол-во вкусов. Маленькая упаковка позволяет набрать много разных вариантов.
Фразы:
"Впервые в России!"
"100% арабика"
"В удобной маленькой упаковке"
"Множество разных вкусов"
Фото: http://projects.sukebe.ru/blackdot/refs-coffee.zip
Прошу сразу указывать в заявках цену за оба баннера вместе.
В приват/почту/аську без нужды прошу не стучаться, пишите только в том случае, если Вам нужно что-то уточнить по проекту - сообщения типа "готов взяться" буду игнорировать.
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