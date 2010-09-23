Флеш баннер на сайт шин

$15
БаннерыЗавершен8 заявок305 просмотров
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Нужен флеш банер для инет магазина шин

тематика продажа зимних шин

требование к банеру должно хорошо видно лого

банер должен быть выполнен качествено и красиво

вес баннера до 80 кб

банер должен быть в двух размерах.

100% по горизонтале и 100px по вертикали, 728px на 90px

13 лет назад
4tyres
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
GreyClown
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Pyton_
Мария 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Робота сделана отличны все учтено! мне понравилось спасибо Мария!
Очень довольна сотрудничеством, работалось без проблем, оплата поступила вовремя
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