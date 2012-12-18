4tyres

Виталий 4tyres

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Карта проезда

    Здравствуйте, нужно сделать карту проезда подобной http://www.4tyres.ua/img/site/map.jpg карта места: https://www.google.com.ua/maps/search/караван/@50.5036308,30.4734697,17z?hl=ru-UA нанести лого что в приатаче

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Усовершенствовать скрипт AJAX Autocomplete

    Нужно усовершенствовать скрипт AJAX Autocomplete http://www.4tyres.ua/demo/ Для примера там поиск по странам Сделать выбор стрелкой «вниз», «верх» при нажатие «enter» выбор отмеченной позиции, «esc» закрытие списка, или нажатие мышки вне блока списка

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Sql запрос к базе

    Здравствуйте, Нужно создать sql запрос к базе Есть две базы К примеру такие данные в первой таблице param|group|idgoods 175|1|1 185|1|2 195|1|3 65|2|1 65|2|2 65|2|3 15|3|1 15|3|2 15|3|3 Вторая таблица Idgoods|goods_string 1|175/65/15 2|185/65/15 3|195/65/15 К первой таблице создать запрос: 185 или 195 AND 65 AND 15 и получить от второй таблице результат Idgoods 2,3 Это ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Инет магазин помощь

    Здравствуйте, нужна помощь/консультация у кого есть опыт создание самописного инет магазина какая структура базы как формируется каталог товаров фильтра для поиска товара склеивания разных названий у поставщиков в одну, примеры «Samsung galaxy s3”, «Samsung galaxy sIII”

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен самописный скрипт пример инет магазина

    Здравствуйте, Нужен самописный скрипт пример инет магазина для разной группы товара хочу создать инет магазин но не как не могу выбрать концепцию тех задание нужен каталог товаров фильтра для поиска товара склеивания разных названий у поставщиков в одну , примеры ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Sql запрос + php

    сделать сортировку популярных товаров! скрипт нужен без тормозов, можно сделать выполнение по крону, просмотры товаров есть не все предложение нужно учесть есть три таблицы дампы в приложении 1.каталог 2.предложение 3.просмотры товара каталог и предложение вывожу так SELECT tire_catalog.*, tire_price.* FROM (SELECT * ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вывести инфу с таблицы mysql

    Здравствуйте, нужно вывести информацию с двух таблиц таблицы во вложении выводить надо как тут http://www.4tyres.com.ua/tyre/bridgestone/ цель оптимизировать скрипт на выдачу, выводить должно все записи на страницу при этом выдавать минимальную цену price_out позиции в tire_price могут ...

    MySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Фото дисков из 3D в 2D

    Здравствуйте, нужна обработка фотографий автодисков из 3D в 2D с прозрачным фоном и круглым диском в 2D дисков более 100 шт от Вас цена за 1шт как в примере смотреть вложение

    Обработка фотографий17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Флеш примерка автодисков

    Здравствуйте, нужно полностью переделать подбор дисков на авто http://www.4tyres.com.ua/wheels/cars_users/?brand=Acura&amp;model=CL&amp;year=1998&amp;modification=2.3+i&amp;submit2=%ED%E0%E9%F2%E8 Интерфейс 1000px*600px должен быть интуитивно понятный! По умолчанию 2 диска должны уже выведены на интерфейс и подложка с авто Принцип работы для клиента, клиент загружает фото своего авто может обрезать ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Парсер сайта - сравнение цен

    $100

    Здравствуйте, нужен парсер на php популярного украинского каталога сравнение цен*, раздел автошины. парсер должен сохранять информацию: url | низкая цена 1| низкая цена 2| низкая цена 3 | строка товара | название магазина где самая ...

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Карта проезда

    Здравствуйте, нужна карта проезда, старая http://www.4tyres.com.ua/img/site/maps.jpg в новая нужно более подробно остановки новые ориентиры и размер 800 пикс по горизонтале https://maps.google.com.ua/maps?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B+3&amp;hl=ru&amp;ie=UTF8&amp;ll=50.505444,30.450196&amp;spn=0.007028,0.021136&amp;sll=50.402036,30.532691&amp;sspn=0.450788,1.352692&amp;hnear=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B,+3,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&amp;t=m&amp;z=16&amp;layer=c&amp;cbll=50.505423,30.450065&amp;panoid=kDPMNhRreUG7JLOLfojLSw&amp;cbp=12,6.12,,0,9.05 http://maps.yandex.ua/-/CVBo4Uoe от Вас сроки и цены

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер

    Здравствуйте, нужно спарсить сайт delta точка dn точка ua/cars/ нужны все данные, фото машин и подложек, параметры авто, что бы можно было без проблем установить себе на сайт без особых усилий

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • База подбора шин и дисков по авто

    Здравствуйте, нужна база подбора шин и дисков по авто, база подбора наколесах не подходит. формат к примеру марка:Acura модель:MDX Год:2007-2010 модификация:3.7 важно что бы год был от и до, также нужно будет базу обновлять за доп плату от Вас цена и срок.

    Прочее8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Javascript

    Здравствуйте, нужен javascript максимально простой и с комментариями при нажатие на ячейку1 должно меняться background ячейки1 и ставить галочку checkbox при повторном нажатии цвет возвращаться и checkbox снимать галочку ячеек может быть любое количество от Вас цена и ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер

    Здравствуйте, нужен парсер популярного украинского каталога сравнение цен*, раздел автошины. парсер должен сохранять информацию: url | самая низкая цена | строка товара | компания где самая низкая цена от Вас строки и цена *-скину в личку

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер

    Здравствуйте, нужен баннер 728*90 сценарий баннера тот что верху http://www.etyres.com.ua/ , баннер нужно сделать более тематичным.

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Два баннера

    Здравствуйте, нужен флэш баннер, сценарий первого 1. Повозку, доверху нагруженную шинами, тащат несколько старушек полностью сумасшедшего вида. Надпись: "не плати бешенные бабки", покупай в "4шины" 2. сценарий http://etyres.net.ua/ баннер тот что верху, нужно немного передалать картинку

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Два статических баннера

    Здравствуйте, нужно два баннера размером 390*50px банера будут размещены в разделе http://www.4tyres.com.ua/wheels/advan/ под поиском по горизонтале один должен отображать возможность "визуальной примерки диска" http://www.4tyres.com.ua/wheels/cars/?brand=%C2%C0%C7&amp;model=2101&amp;year=1970&amp;modification=1.2&amp;submit2=%ED%E0%E9%F2%E8 второй баннер для програмы где можно загрузить свой автомобиль и примерить к нему диск

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
AHTOH
Антон 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$83
10 баллов
10 лет назад
Вывести инфу с таблицы mysql
Все норм.
Все сделано отлично, спасибо
Ответный отзыв
clip
39 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Карта проезда
Все отлично =)
Работа выполнена самым лучшим образом!, спасибо
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Javascript
Виталий очень немногословен, но за работу платит, как положено. Задание изъясняет предельно коротко, однако всё совершенно понятно без лишних вопросов.
Работа сделага заранее все работает, спасибо
Ответный отзыв
NewWorker
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Редактирование автодисков
Очень рад нашему сотрудничеству. Проект не обычный, и по этому мне было интересно его сделать. Надеюсь, мне удалось показать уровень работы. Виталий, как заказчик, всегда на связи. Спокойный, вопросы по существу. Оплата во время и без проблем. РЕКОМЕНДУЮ!!! С уважением, Олег.
Олег делал редактирование фото, работы было много и сложной все сделана вовремя очень порадовало всегда присылал отчет что сделал. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем! спасибо Олег!
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alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Проверить орфографию
Очень понравилось работать с Виталием: понятное ТЗ, интересные тексты для проверки, мгновенная оплата после отправки задания. В общем, самые приятные впечатления!
Быстрая и качественая проверка контента, грамотно розложили ошибки и исправления
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