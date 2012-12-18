Здравствуйте, нужна база подбора шин и дисков по авто, база подбора наколесах не подходит. формат к примеру марка:Acura модель:MDX Год:2007-2010 модификация:3.7 важно что бы год был от и до, также нужно будет базу обновлять за доп плату от Вас цена и срок.