Здравствуйте, нужно сделать карту проезда подобной http://www.4tyres.ua/img/site/map.jpg карта места: https://www.google.com.ua/maps/search/караван/@50.5036308,30.4734697,17z?hl=ru-UA нанести лого что в приатаче
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, Нужен расчет стоимости по API доставки шин НоваПошта, сайт самописный поэтому нужен скрипт самописный максимально простой и с коментариеми кодаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно усовершенствовать скрипт AJAX Autocomplete http://www.4tyres.ua/demo/ Для примера там поиск по странам Сделать выбор стрелкой «вниз», «верх» при нажатие «enter» выбор отмеченной позиции, «esc» закрытие списка, или нажатие мышки вне блока спискаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, Нужно создать sql запрос к базе Есть две базы К примеру такие данные в первой таблице param|group|idgoods 175|1|1 185|1|2 195|1|3 65|2|1 65|2|2 65|2|3 15|3|1 15|3|2 15|3|3 Вторая таблица Idgoods|goods_string 1|175/65/15 2|185/65/15 3|195/65/15 К первой таблице создать запрос: 185 или 195 AND 65 AND 15 и получить от второй таблице результат Idgoods 2,3 Это ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно доработать скрипт календаря http://ir2.ru/calendar_ir2.zip нужно добавить время, жду от Вас ценуЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужна помощь/консультация у кого есть опыт создание самописного инет магазина какая структура базы как формируется каталог товаров фильтра для поиска товара склеивания разных названий у поставщиков в одну, примеры «Samsung galaxy s3”, «Samsung galaxy sIII”Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте, Нужен самописный скрипт пример инет магазина для разной группы товара хочу создать инет магазин но не как не могу выбрать концепцию тех задание нужен каталог товаров фильтра для поиска товара склеивания разных названий у поставщиков в одну , примеры ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
сделать сортировку популярных товаров! скрипт нужен без тормозов, можно сделать выполнение по крону, просмотры товаров есть не все предложение нужно учесть есть три таблицы дампы в приложении 1.каталог 2.предложение 3.просмотры товара каталог и предложение вывожу так SELECT tire_catalog.*, tire_price.* FROM (SELECT * ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно вывести информацию с двух таблиц таблицы во вложении выводить надо как тут http://www.4tyres.com.ua/tyre/bridgestone/ цель оптимизировать скрипт на выдачу, выводить должно все записи на страницу при этом выдавать минимальную цену price_out позиции в tire_price могут ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, нужна обработка фотографий автодисков из 3D в 2D с прозрачным фоном и круглым диском в 2D дисков более 100 шт от Вас цена за 1шт как в примере смотреть вложениеОбработка фотографий17 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно полностью переделать подбор дисков на авто http://www.4tyres.com.ua/wheels/cars_users/?brand=Acura&model=CL&year=1998&modification=2.3+i&submit2=%ED%E0%E9%F2%E8 Интерфейс 1000px*600px должен быть интуитивно понятный! По умолчанию 2 диска должны уже выведены на интерфейс и подложка с авто Принцип работы для клиента, клиент загружает фото своего авто может обрезать ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужен парсер на php популярного украинского каталога сравнение цен*, раздел автошины. парсер должен сохранять информацию: url | низкая цена 1| низкая цена 2| низкая цена 3 | строка товара | название магазина где самая ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужна карта проезда, старая http://www.4tyres.com.ua/img/site/maps.jpg в новая нужно более подробно остановки новые ориентиры и размер 800 пикс по горизонтале https://maps.google.com.ua/maps?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B+3&hl=ru&ie=UTF8&ll=50.505444,30.450196&spn=0.007028,0.021136&sll=50.402036,30.532691&sspn=0.450788,1.352692&hnear=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.+%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%8B,+3,+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2&t=m&z=16&layer=c&cbll=50.505423,30.450065&panoid=kDPMNhRreUG7JLOLfojLSw&cbp=12,6.12,,0,9.05 http://maps.yandex.ua/-/CVBo4Uoe от Вас сроки и ценыИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужно спарсить сайт delta точка dn точка ua/cars/ нужны все данные, фото машин и подложек, параметры авто, что бы можно было без проблем установить себе на сайт без особых усилийВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужна база подбора шин и дисков по авто, база подбора наколесах не подходит. формат к примеру марка:Acura модель:MDX Год:2007-2010 модификация:3.7 важно что бы год был от и до, также нужно будет базу обновлять за доп плату от Вас цена и срок.Прочее8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен javascript максимально простой и с комментариями при нажатие на ячейку1 должно меняться background ячейки1 и ставить галочку checkbox при повторном нажатии цвет возвращаться и checkbox снимать галочку ячеек может быть любое количество от Вас цена и ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, нужен парсер популярного украинского каталога сравнение цен*, раздел автошины. парсер должен сохранять информацию: url | самая низкая цена | строка товара | компания где самая низкая цена от Вас строки и цена *-скину в личкуЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен баннер 728*90 сценарий баннера тот что верху http://www.etyres.com.ua/ , баннер нужно сделать более тематичным.Баннеры11 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужен флэш баннер, сценарий первого 1. Повозку, доверху нагруженную шинами, тащат несколько старушек полностью сумасшедшего вида. Надпись: "не плати бешенные бабки", покупай в "4шины" 2. сценарий http://etyres.net.ua/ баннер тот что верху, нужно немного передалать картинкуБаннеры9 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужно два баннера размером 390*50px банера будут размещены в разделе http://www.4tyres.com.ua/wheels/advan/ под поиском по горизонтале один должен отображать возможность "визуальной примерки диска" http://www.4tyres.com.ua/wheels/cars/?brand=%C2%C0%C7&model=2101&year=1970&modification=1.2&submit2=%ED%E0%E9%F2%E8 второй баннер для програмы где можно загрузить свой автомобиль и примерить к нему дискБаннеры1 исполнительЗакрыт12 лет назад