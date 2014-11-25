Человек - все может. Лишь бы захотел.(М. Горький)

ДНЕВНЫЕ СОБЫТИЯ:

Род занятий — в узком смысле, — это любая деятельность человека, осуществляемых с целью удовлетворения своих материальных потребностей. В более широком смысле, — это любая деятельность, которую человек выполняет, все, чем он занимается.

---У меня, достаточно, высокие материальные потребности!---

1. Ответы без цены и сроков - значит недостаточно информации или сомнительный бюджет.

2. Обсудить реальность цены за работу можно по скайпу или через сайт.

(в крайнем случае - вышлю занудную форму для заполнения Вами брифа)

3. Работаю без предоплаты (начало- наброски, идеи).

Иногда пишу "предоплата 50%". Связано с интуицией, с тем что нет отзывов или малая

часть завершенных проектов. Клоны таких же проектов на других биржах.

4. Делаю заказы в порядке очереди!

Стараюсь быть на связи. Сроки и ход работы - зависят не только от меня, помните это!

Не делаю работу - типа "за отзыв", с фразами "спецу на 5 мин", "Если мне не понравится

или не подойдет" , "Оплата постфактум".

В общем всё, что превращает сотрудничество и переговоры в ненужные несерьезности и

неприкрытые желания получить многое за малое....

5. На выходе Вы получаете мою работу и нужные Вам форматы

(вектор-растр, рабочие и для печати)

Р*Е*К*О*М*Е*Н*Д*У*Ю:

* Виктор Розов - Неравный бой (от авт.В.Розов, в рол. Ю.Комаров.Л.Дуров,В.Сперантова 1960г.)

* Розов В - В поисках радости (спектакль реж. Эфрос)1957

Альберт Камю - Чума . (укр мова)

Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц

Узнати можна лише те, що приручиш.

Мова - це джерело непорозуміння.

Добре бачить тільки серце. Найгловнійшого очам