ДНЕВНЫЕ СОБЫТИЯ:
Род занятий — в узком смысле, — это любая деятельность человека, осуществляемых с целью удовлетворения своих материальных потребностей. В более широком смысле, — это любая деятельность, которую человек выполняет, все, чем он занимается.
---У меня, достаточно, высокие материальные потребности!---
1. Ответы без цены и сроков - значит недостаточно информации или сомнительный бюджет.
2. Обсудить реальность цены за работу можно по скайпу или через сайт.
(в крайнем случае - вышлю занудную форму для заполнения Вами брифа)
3. Работаю без предоплаты (начало- наброски, идеи).
Иногда пишу "предоплата 50%". Связано с интуицией, с тем что нет отзывов или малая
часть завершенных проектов. Клоны таких же проектов на других биржах.
4. Делаю заказы в порядке очереди!
Стараюсь быть на связи. Сроки и ход работы - зависят не только от меня, помните это!
Не делаю работу - типа "за отзыв", с фразами "спецу на 5 мин", "Если мне не понравится
или не подойдет" , "Оплата постфактум".
В общем всё, что превращает сотрудничество и переговоры в ненужные несерьезности и
неприкрытые желания получить многое за малое....
5. На выходе Вы получаете мою работу и нужные Вам форматы
(вектор-растр, рабочие и для печати)
Р*Е*К*О*М*Е*Н*Д*У*Ю:
* Виктор Розов - Неравный бой (от авт.В.Розов, в рол. Ю.Комаров.Л.Дуров,В.Сперантова 1960г.)
* Розов В - В поисках радости (спектакль реж. Эфрос)1957
Альберт Камю - Чума . (укр мова)
Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц
Узнати можна лише те, що приручиш.
Мова - це джерело непорозуміння.
Добре бачить тільки серце. Найгловнійшого очам
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