NewWorker

Олег Довбенко NewWorker

 
38 летПольша/Варшава
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Человек - все может. Лишь бы захотел.(М. Горький)

ДНЕВНЫЕ СОБЫТИЯ:

Род занятий — в узком смысле, — это любая деятельность человека, осуществляемых с целью удовлетворения своих материальных потребностей. В более широком смысле, — это любая деятельность, которую человек выполняет, все, чем он занимается.

---У меня, достаточно, высокие материальные потребности!---

1. Ответы без цены и сроков - значит недостаточно информации или сомнительный бюджет.

2. Обсудить реальность цены за работу можно по скайпу или через сайт.

    (в крайнем случае - вышлю занудную форму для заполнения Вами брифа)

3. Работаю без предоплаты (начало- наброски, идеи).

    Иногда пишу "предоплата 50%". Связано с интуицией, с тем что нет отзывов или малая

    часть завершенных проектов. Клоны таких же проектов на других биржах. 

4. Делаю заказы в порядке очереди!

    Стараюсь быть на связи. Сроки и ход работы - зависят не только от меня, помните это!  

    Не делаю работу  - типа "за отзыв", с фразами "спецу на 5 мин", "Если мне не понравится

    или не подойдет" , "Оплата постфактум".

В общем всё, что превращает сотрудничество и переговоры в ненужные несерьезности и 

неприкрытые желания получить многое за малое....

5.  На выходе Вы получаете мою работу и нужные Вам форматы

(вектор-растр, рабочие и для печати)

Р*Е*К*О*М*Е*Н*Д*У*Ю:

* Виктор Розов - Неравный бой (от авт.В.Розов, в рол. Ю.Комаров.Л.Дуров,В.Сперантова 1960г.)

* Розов В - В поисках радости (спектакль реж. Эфрос)1957

Альберт Камю - Чума . (укр мова)

Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц

Узнати можна лише те, що приручиш.

Мова - це джерело непорозуміння.

Добре бачить тільки серце. Найгловнійшого очам 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-50
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Отзывы заказчиков
kiber_ua
Игорь 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать логотип
Хочу порекомендовать Олега как серъезного, ответственного и знающего свое дело исполнителя! Заказывал у него создание логотипа и хочу детально указать качества Олега: 1) сразу же согласился выйти на голосовую связь - сэкономил мое время! Был всегда на связи онлайн либо по телефону 2) выслушал все пожелания и в первый же день предоставил первые 2 варианта работы 3) после того, как были предоставлены первые варианты, было определено четкое понимание, что я хочу видеть в качестве логотипа 4) последний вариант оказался точным попаданием в цель, Олег воплотил все ожидания в лучшем виде! 5) файлы предоставил в желаемых форматах Хочу пожелать Олегу, чтоб клиенты максимально детально могли выражать свои ожидания от дизайна, чтоб сократить время на реализацию. Большое спасибо!!! и успехов в работе!
Спасибо Вам за интересный проект. Игорь удивил меня открытостью и честностью. Знает чего хочет, и это самое главное! На связи постоянно, оплата - без проблем. Работа протекала легко и просто) Заказчик "золотой", рекомендую.
Ответный отзыв
Modanoinc
Вячеслав 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Необходимо подогнать маленький логотип под большой баннер
Отличный Исполнитель! Сделал работу за 1 минуту, при этом в трех форматах и прислал без оплаты. Конечно такая работа должна быть оплачена! Очень рекомендую.
Всё нормально, оплата во время. Постановка задачи - в пример другим заказчикам! Рад, если еще с Вами поработать получится.
Ответный отзыв
victoor
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн двух небольших календарей
Даже не ожидал такого серьезного и грамотного подхода к работе. На связи - всегда. Адекватность - на пять. Исполнение - на пять. Так что рекомендую обеими руками.
Спасибо Виктору за интересные проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Работать с Вами было в радость. Мои рекомендации. С уважением, Олег.
Ответный отзыв
pet-marusya
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа для компании
Посмотрела работы Олега и определённо решила, работать с ним для разработки логотипа компании. Олег профессионально и творчески справился с поставленной задачей. Сделал несколько проектов, которые мы совместно обсуждали, вносили поправки и утвердили окончательный, идеальный для нас логотип. Логотип был готов в течении дня, что очень приятно удивило. Я очень довольна результатом! Выражаю Олегу свою благодарность и надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!
Очень понравилось работать с Марией. Компетентный и приятный в общении заказчик. Могу выделить следующие положительные качества: - четкая постановка задачи; - своевременная оплата; - хорошее отношение к исполнителю. Рекомендую к сотрудничеству и рад в дальнейшем работать с Марией в других направлениях.
Ответный отзыв
Mormish
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн афиши для размещения в соц сетях и интернете
быстро, хорошо. он- лайн , не пропадал. рекомендую
Интересно было с Вами работать (над проектом). Благодарю за ваш выбор. Если, что обращайтесь.
Ответный отзыв
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