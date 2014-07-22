Доброе время суток! Задача достаточно простая: нужно в мокапе в psd (он есть уже готовый) сделать дизайн такого же каталога, как в прикрепленном jpg файле, только с дизайном нашей компании. Должна получиться имитация нашего каталога. Надеюсь понятно ...
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать 60 фото. А именно осветлить фон (сделать как на сайте www.modano.ru/shop), он на фото уже светлый, но более темный, чем на сайте. И все фото кадрировать и сделать размером 800х1200 пикс. Сколько будет стоить и ...Обработка фотографий55 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть страница, дизайн которой не устраивает. Хотим сделать ее интересной и стильной для посетителей. Ссылка на существующую страницу: http://modano.ru/poshiv-fartukovДизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать 2 макета в кривых (ai, cdr) по картинкам jpg, картинки не сложные. Возможно нужно будет внести незначительные корректировки. Пример файла jpg прикрепляю.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Ищем талантливого web-дизайнера для корректировки существующих страниц сайта. Задача само по себе не сложная: есть страницы, с неплохим контентом, но без дизайнерской "изюминки", необходимо придать дизайнерский лоск имеющейся информации на страницах.Дизайн сайтов34 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо произвести квалифицированный анализ внутренней оптимизации сайта с последующими корректировками. P.S. Сами неплохо разбираемся в этом, поэтому можем нужен действительно профессионал. Заранее благодарю всех, кто откликнулся.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть небольшое растровое изображение логотипа (логотип простой). Мне необходимо сделать баннер (720dpi 87х100 см). При копировании логотипа на макет баннера он очень маленький, при увеличении размера естественно "размывается". Нужно его либо сделать большим растровым, либо "в ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо спарсить товары с сайта www.gifts.ru на сайт www.modano-gifts.ru. Жду Ваши предложения с ценами.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо доделать сайт, а именно: - поменять настройки и критерии карточки товара - добавить фильтр товара - немного переверстать - подробности в прикрепленном файле Благодарю откликнувшихся.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Необходимо из сайтов-каталогов сувенирной продукции перенести товары на наш сайт (www.modano.ru). Сайт на MODX. Благодарю всех откликнувшихся.Веб-программирование29 заявокЗакрыт9 лет назад