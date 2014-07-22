Modanoinc

Вячеслав Modanoinc

 
37 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Kristina_Tereha
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Сделать макеты в кривых по jpg
Отлично, быстро и по существу поработали с Вячеславом. Очень комфортно. После согласования ТЗ - сразу же оплата. Конечно же, рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством! Работа была выполнена в течение пары часов. Рекомендую и сам по вопросам графического дизайна буду обращаться только к Кристине!
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NewWorker
38 летПольша
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Необходимо подогнать маленький логотип под большой баннер
Всё нормально, оплата во время. Постановка задачи - в пример другим заказчикам! Рад, если еще с Вами поработать получится.
Отличный Исполнитель! Сделал работу за 1 минуту, при этом в трех форматах и прислал без оплаты. Конечно такая работа должна быть оплачена! Очень рекомендую.
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katehiz
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Доделать сайт на MODX
Работать с Вячеславом одно удовольствие: четко ставит задачи, оперативно реагирует и сотрудничает, оплата в срок. Такой заказчик - везение. Рекомендую!
Станислав из тех фрилансеров, о которых можно сказать "НАХОДКА"! Понимает с полуслова (даже порой думаешь, что сам не до конца понимаешь чего хочешь, смотришь, а он все уже сделал как нужно), все делает оперативно, профессионально. Да и самое главное, оставляет впечатление сотрудничества с глубоко порядочным человеком. Не знаю как для кого, но для меня это ОЧЕНЬ важно! Станислав, спасибо!
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