Есть две диктофонный любительские записи песни (голоса) Есть минус этой песни. Задача: - обработать данные записи, убрать шум, сделать из двух - одну - свести с минусом Звучать должно хорошо.:-) ...
- Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо каждый день публиковать на авито 5-10 объявлений по продаже квартир. Доступ в кабинет будет предоставлен, фотографии будут предоставлены. Вам нужно будет вводить заранее известные характеристики квартиры (адрес, этаж, цена), добавлять фотографии и небольшой ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Имеется начатый проект (готовность около 80-90%) на CMS sitebill.ru. Установлен на хостинг. Есть рубрикатор, список городов-улиц, возможность для пользователя вручную добавлять объекты и работать с базой. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день уважаемые фрилансеры. Интересует создание небольшой региональной МЛС (мультилистинговой системы по), основанной на базе данных об объектах недвижимости + доп/разделы. Попробовали реализовать через CMS sitebill.ru, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Создание посадочной страницы по услугам агентства недвижимости. Создание РК Яндекс Директ по привлечению покупателей из области и Северо Западного региона России.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт: Агентство недвижимости. Бюджет на рекламу: 8 000 — 10 000 в месяц. Регион: г.Вологда. Жду Ваших предложений по стоимости услуг.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать дизайн карманного календарика и перекидного настольного домика (на 12 месяцев). На основе прилагаемого логотипа. Конечные два файла нужны в формате для типографии - .cdr.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Здравствуйте! Необходимо записать небольшое приветствие для агентства недвижимости.Озвучивание1 исполнительЗавершен10 лет назад
Создать простой сайт на WP для молодого некоммерческого партнерства. Несколько страниц с текстовой информацией, картинками и прикрепленными документами. Шаблон есть. Так как партнерство молодое, и самое главное некоммерческое, будем рассматривать бюджетные предложения по ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Придумать логотип для некоммерческого партнерства: умеренный, современный, минималистичный, - не винтаж. Партнерство некоммерческое и молодое, поэтому интересуют бюджетные предложения.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Помощь в настройке, необходимые консультации по ведению рассылки на сервисе рассылки e-mail.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Нужна верстка страницы для сайта http://an-olimp.com/service/purchase по psd макету. Что должно получиться прикрепляю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Создать простую продающую страницу на сайте, в общем стиле сайта, с элементами landing-page. Необходимы дизайн и вёрстка. Срок исполнения - 1 сутки. Подробности - выбранному исполнителю.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется простенький сайт на лёгком движке (желательно без БД). Строгий дизайн. Нечего сверхъестественного, просто красиво и строго. Тематика - компания по продаже подшипников (не значит что подшипник пихать во все свободные ...Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт12 лет назад
Десктопное приложение для создания презентаций и объявлений. Работа под windows xp, желательно без дополнительных программ. Простой и приятный дизайн. В программе необходимо предустановить несколько шаблонов для создания: ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сайт на фреймворке yii. Программисту необходима консультация по созданию на сайте (сайт агентства недвижимости) раздела: полиграфия. Функционал раздела: Создание и печать листовок агентов, объектов, презентаций, бейджей и т.д. шаблонов много, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Создание десктопного парсера сайта объявлений. Адрес сайта и т/з после подачи заявки.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Суть вопроса: Есть файл с расширением .doc, MS Word 2003. В файле несколько десятков или сотен объявлений, каждое из которых заканчивается телефонным номером, иногда двумя-тремя. Необходимо создать анализатор файла doc, который ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо доработать сайт агентства недвижимости. А конкретно: таблицы с базами объектов. Так же необходимо создать простую систему редактирования таблиц на сайте. Подробности и пожелания в ТЗ. Интересуют сроки ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Нужен парсер с простым, понятным интерфейсом. Адрес сайта выбранному исполнителю.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад