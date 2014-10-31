victoor

Иван victoor

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

IgorStark
32 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Обработка песни записанной на диктофон
Приятные впечатления о сотрудничестве, активно поддерживал связь на протяжении всей работы. Оплата мгновенная ! Рекомендую !
Игорь творчески подошел к выполнению заказа, сделал больше чем оговаривалось. Рекомендую!
Ответный отзыв
SargonIII
Евгений 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Создание парсера сайта частных объявлений
PHP
Приятно было поработать.
Замечательный исполнитель! Выполнил работу точно в срок, получил результат именно тот, который ожидал. Оперативно внесены все изменения и дополнения. Вежливое и корректное общение. Настоящий профессионал в своей специализации. Рекомендую!
Ответный отзыв
radiksyzran
Радик 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Создание LP, создание кампании Яндекс Директ
Полностью доволен сотрудничеством. Заказчик, знающий, чего хочет достичь, и реально оценивающий возможности и перспективы. Оплата своевременна! Продолжаем сотрудничество.
Как обычно Радик показал себя как профессионал своего дела! Приятно работать!
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NewWorker
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн двух небольших календарей
Спасибо Виктору за интересные проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Работать с Вами было в радость. Мои рекомендации. С уважением, Олег.
Даже не ожидал такого серьезного и грамотного подхода к работе. На связи - всегда. Адекватность - на пять. Исполнение - на пять. Так что рекомендую обеими руками.
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tv-voice
Ирина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Записать приветствие
Отличный заказчик! Было очень приятно работать. Предоставил чётко сформулированное задание, оплата прошла мгновенно. Рекомендую коллегам!
Ирина огромная благодарность. В короткий срок работа была выполнена блестяще! Очень рекомендую!
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