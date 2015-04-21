Публикация объявлений на Avito

Здравствуйте. Необходимо каждый день публиковать на авито 5-10 объявлений по продаже квартир. Доступ в кабинет будет предоставлен, фотографии будут предоставлены. Вам нужно будет вводить заранее известные характеристики квартиры (адрес, этаж, цена), добавлять фотографии и небольшой текст объявления, по разному написанный, с некоторыми ключевыми словами.

Нужен исполнитель, знающий тонкости работы с авито, с возможностью избежать бана аккаунта.