Парсинг поставщиков с Alibaba.com

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Закрыт3 заявки192 просмотра

На выходе нужен файл с колонками "Группа товаров" "Поставщик" "Сайт поставщика" "Сайт на Alibaba.com" если возможно, "Электронная почта". По всем поставщикам (на сайте написано что 4,2 млн).

10 лет назад
itcontinent
Богдан 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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