Добрый день, требуется наполнить сайт контентом. Поставить 2 слайда объекта на главную страницу. Сайт по ссылке www.evp-liana.com/test Предлагаем Цену !
Парсинг поставщиков с Alibaba.com
На выходе нужен файл с колонками "Группа товаров" "Поставщик" "Сайт поставщика" "Сайт на Alibaba.com" если возможно, "Электронная почта". По всем поставщикам (на сайте написано что 4,2 млн).
Заявки фрилансеров
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