1. Найти 50 автосайтов/автопорталов с посещаемостью от 1000 человек. 2. Узнать условия размещения статей на данных автосайтах/автопорталах. 3. После согласования ресурсов для публикации, договориться с сайтами/порталами о размещении статей. 4. Разместить статьи. Срок ...
Наполнение сайта по мебели
Требуется наполнение сайта по мебели.
Картинки к товарам копируем с официальных сайтов.
Сайт на битриксе.
Нужно до 27 апреля вбить 1000 товаров. Далее каждый месяц по 3000 товаров.
Раздаю в разные руки.
Что вбиваем
Название товара
Титл
мета кейвордс
мета дескрипшен
Фото ( 4-12)
Хор-ки товара (задаются в ручную исходя из картинок - цвет и т.п.)
Бренд (указывается выбором)
Цена одной карточки 6 руб.
Те кто "давайте попробую" не пишите. Мне некогда с Вами пробовать. Заявки принимаю от тех кто готов взять и делать.
Цена указана выше, больше она не будет. Так как товаров много.
Если вы не знаете как копировать картинки и не знаете как делать принтскрин или пользоваться ножницами в 7 винде, также не пишите. Ибо если вы не умеете копировать картинки работа по наполнению не для Вас.
Заявки фрилансеров
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