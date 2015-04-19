Требуется наполнение сайта по мебели.

Картинки к товарам копируем с официальных сайтов.

Сайт на битриксе.

Нужно до 27 апреля вбить 1000 товаров. Далее каждый месяц по 3000 товаров.

Раздаю в разные руки.

Что вбиваем

Название товара

Титл

мета кейвордс

мета дескрипшен

Фото ( 4-12)

Хор-ки товара (задаются в ручную исходя из картинок - цвет и т.п.)

Бренд (указывается выбором)

Цена одной карточки 6 руб.

Те кто "давайте попробую" не пишите. Мне некогда с Вами пробовать. Заявки принимаю от тех кто готов взять и делать.

Цена указана выше, больше она не будет. Так как товаров много.

Если вы не знаете как копировать картинки и не знаете как делать принтскрин или пользоваться ножницами в 7 винде, также не пишите. Ибо если вы не умеете копировать картинки работа по наполнению не для Вас.