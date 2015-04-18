Нужен контент-менеджер для полного ведения проекта. Начиная от подбора тем, заканчивая публикацией. Оплата за одну опубликованную статью в среднем 200–250 рублей. Заказ текстов за мой счет. Вам необходимо подобрать ...
Настройка метатегов у разделов каталога 1С-Битрикс
Требования к кандидату
1. Опыт работы с административной панелью 1С-Битрикс.
2. Наличие свободного времени (к работе нужно приступить сразу и заниматься только одним проектом).
ТЗ
Кандидату предоставляется ТЗ в виде xls-таблицы со списком ключевых разделов (~50) интернет-магазина. Для каждого такого раздела указаны значения h1, title, description.
1. Необходимо в ручную перенести значения из файла в админ панель сайта сл. образом:
h1 -> Заголовок раздела
title -> Шаблон META TITLE
description -> Шаблон META DESCRIPTION
2. После внесения изменений в каждый ключевой раздел, описанный в таблице, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить наличие вложенных разделов (где-то их 5-10, где-то нет совсем) и внести изменения для мета-шаблонов сл. образом:
Заголовок раздела -> {=this.Name}
Шаблон META TITLE -> {=this.Name}
Шаблон META DESCRIPTION -> {=this.Name}
3. Проверить проделанную работу на предмет ошибок.
Оплата ЯД. В проект пишем стоимость работ. Кто не понимает, о чем идет речь, просьба не писать. Обучение работе с 1С-Битрикс в рамки данного проекта не вписывается.
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