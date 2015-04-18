Настройка метатегов у разделов каталога 1С-Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки170 просмотров

Требования к кандидату

1. Опыт работы с административной панелью 1С-Битрикс.

2. Наличие свободного времени (к работе нужно приступить сразу и заниматься только одним проектом).

ТЗ

Кандидату предоставляется ТЗ в виде xls-таблицы со списком ключевых разделов (~50) интернет-магазина. Для каждого такого раздела указаны значения h1, title, description.

1. Необходимо в ручную перенести значения из файла в админ панель сайта сл. образом:

h1 -> Заголовок раздела

title -> Шаблон META TITLE

description -> Шаблон META DESCRIPTION

2. После внесения изменений в каждый ключевой раздел, описанный в таблице, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить наличие вложенных разделов (где-то их 5-10, где-то нет совсем) и внести изменения для мета-шаблонов сл. образом:

Заголовок раздела -> {=this.Name}

Шаблон META TITLE -> {=this.Name}

Шаблон META DESCRIPTION -> {=this.Name}

3. Проверить проделанную работу на предмет ошибок.

Оплата ЯД. В проект пишем стоимость работ. Кто не понимает, о чем идет речь, просьба не писать. Обучение работе с 1С-Битрикс в рамки данного проекта не вписывается.

10 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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