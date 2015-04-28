Перенос информации с 3 сайтов на новые версии

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен30 заявок282 просмотра

Требуется ручная работа, т.к. сайты имеют разные движки, информация довольно разноплановая и объемы не очень большие.

Требования к исполнителям - только умение работать с вордом и Интернет.

Подробные инструкции будут предоставлены.

10 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

juliafrol
Фролова 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
3 дня
Работа выполнена быстро и качественно. Цены тоже приятно удивили! Рекомендую!
Александр детально и доходчиво изложил суть работы. Своевременно и оперативно оплатил её выполнение. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

juliafrol
Фролова 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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