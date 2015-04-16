в личку не пистать, все предложения в комментарии к проекту нужно доработать сайт https://transfer54.ru/ написан на joomla вся информация в приложении Предлагайте свои сроки и цены
Спортивные новости на сайт
Работа заключается в систематическом размещении спортивных новостей на сайте, а именно:
1) поиск свежей новости (публикуемая новость должна быть с интернет-возрастом менее суток)
2) качественный рерайт найденной новости (конечная уникальность от 80)
3) подбор изображения
4) размещение на сайте новости с изображением
размеры каждой новости 1000-1300 зн. б/п
желательная частота размещения - 3 новости ежедневно (можно кроме выходных)
Оплата через Webmoney - 37 руб. (0,70$) за каждую новость (еженедельно, ежемесячно - как удобно)
P.S. Хорошему исполнителю будет предложено постоянное сотрудничество с дополнительными бонусами и плюшками
P.S.2 Копирайтеру, обладающему хорошими знаниями в спортивной сфере и постоянно следящему за спортивными событиями, будет сделано отдельное предложение.
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