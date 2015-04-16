Спортивные новости на сайт

Работа заключается в систематическом размещении спортивных новостей на сайте, а именно:

1) поиск свежей новости (публикуемая новость должна быть с интернет-возрастом менее суток)

2) качественный рерайт найденной новости (конечная уникальность от 80)

3) подбор изображения

4) размещение на сайте новости с изображением

размеры каждой новости 1000-1300 зн. б/п

желательная частота размещения - 3 новости ежедневно (можно кроме выходных)

Оплата через Webmoney - 37 руб. (0,70$) за каждую новость (еженедельно, ежемесячно - как удобно)

P.S. Хорошему исполнителю будет предложено постоянное сотрудничество с дополнительными бонусами и плюшками

P.S.2 Копирайтеру, обладающему хорошими знаниями в спортивной сфере и постоянно следящему за спортивными событиями, будет сделано отдельное предложение.