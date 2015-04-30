Нужно заполнить товарами группу вКонтакте. Алгоритм действий: 1. Добавить товар в фотогалерию группы — копировать картинку и инфу с сайта одного. 2. Добавленные товары разместить по разделам в группе. ...
Регистрация в каталогах
Проект посвященный детским площадкам - необходимо зарегистрировать в каталогах компаний, сайтов, форумах, досках объявлений. География - Украина (Днепропетровск - расположение цо).
Должна быть активная ссылка на сайт.
Количество площадок - 100.
Места размещения подбирает исполнитель. Они должны быть трастовыми, не черными.
Выбранный исполнитель
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