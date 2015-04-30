Регистрация в каталогах

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Завершен6 заявок199 просмотров

Проект посвященный детским площадкам - необходимо зарегистрировать в каталогах компаний, сайтов, форумах, досках объявлений. География - Украина (Днепропетровск - расположение цо).

Должна быть активная ссылка на сайт.

Количество площадок - 100.

Места размещения подбирает исполнитель. Они должны быть трастовыми, не черными.

10 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$7
3 дня
Работаем второй раз. Работа выполнена по ТЗ. С Виталием приятно сотрудничать. Рекомендуем.
Отличный заказчик. Только положительные эмоции от сотрудничества

Заявки фрилансеров

zvv2015
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад