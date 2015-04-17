Постер для сайтов игровой тематики (Удаленно)

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Закрыт100 заявок1178 просмотров

Срочно требуется постер для сайтов в игровой тематики

Основные требования к вакансии:

- знание игровой тематики, ориентироваться в новинках игр, прохождениях и т.п.

- элементарные знания в интернете(зарегистрировать почту, аккаунт, найти информацию в интернете и т.п.).

- умение грамотно писать;

- онлайн в рабочее время;

- желание работать и обучаться;

Мы предлагаем:

- работа в большой успешной команде;

- фикс зп 10 000 рублей + бонусы (могут быть больше основной зп)

Все подробности при собеседовании по скайпу. Оставляйте в заявке свой скайп

10 лет назад
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)

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