Заполнить групппу в контакте

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт60 заявок475 просмотров

Нужно заполнить товарами группу вКонтакте.

Алгоритм действий:

1. Добавить товар в фотогалерию группы — копировать картинку и инфу с сайта одного.

2. Добавленные товары разместить по разделам в группе.

Оплата за каждый товар, добавленный в раздел — 10 руб. Около 100 шт.

10 лет назад
olechka86
Ольга 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров