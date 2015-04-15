на сайте на каждой странице есть форма записи http://www.gingerfitness.by/kontakty.html#close ее необходимо переделать- сделать крупнее гораздо и убрать одну строку нужны ДИЗАЙН и ВЕРСТКА
Заполнить групппу в контакте
Нужно заполнить товарами группу вКонтакте.
Алгоритм действий:
1. Добавить товар в фотогалерию группы — копировать картинку и инфу с сайта одного.
2. Добавленные товары разместить по разделам в группе.
Оплата за каждый товар, добавленный в раздел — 10 руб. Около 100 шт.
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