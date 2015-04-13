Необходимо собрать различную практическую информацию — факты, советы, рекомендации, о большом количестве популярных туристических мест. Возможен вариант с рерайтом или без.
Нужны инструкции для пользования сайтом
Нужны инструкции для пользованием сайта http://tehnosnab96.ru/ (желательно видео)
(joomla/joomshopping/k2)
там у джумсшопинга 2 шаблона + импорт экспорт
Заявки фрилансеров
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