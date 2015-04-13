Заполнение файла данными по фото

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт19 заявок309 просмотров

Требуется заполнение данных в xls файле по картинкам видимым в этом же файле.

В файле содержится вся информация о 7000 страницах товара, кроме цвета и рисунка товара.

Эти данные (цвет и рисунок товара) и нужно заполнить исполнителю, глядя на фото в этом же файле.

В целом, ничего сложного, только механическая работа: Смотреть на фото - писать цвет и изображения на фото. И так 7000 раз :)

Более подробная инструкция исполнителю в личку.

От кандидатов: сроки и стоимость.

10 лет назад
K-S
31 год
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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