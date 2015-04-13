Заполнение файла данными по фото

Требуется заполнение данных в xls файле по картинкам видимым в этом же файле.

В файле содержится вся информация о 7000 страницах товара, кроме цвета и рисунка товара.

Эти данные (цвет и рисунок товара) и нужно заполнить исполнителю, глядя на фото в этом же файле.

В целом, ничего сложного, только механическая работа: Смотреть на фото - писать цвет и изображения на фото. И так 7000 раз :)

Более подробная инструкция исполнителю в личку.

От кандидатов: сроки и стоимость.