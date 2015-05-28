Наполнение сайта товарными позициями

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Завершен32 заявки377 просмотров

Требуется контент-менеджер для наполнения сайта товарными позициями.

Позиций около 1000 шт. Источники: прайс-листы поставщиков, их сайты.

Тематика: светодиодные светильники.

10 лет назад
Timerlan
54 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Azgard_12
52 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
10 лет назад
$1
5 дней
Отличный исполнитель, делает быстро, качество на высоте, если возникают ошибки - исправляет моментально. Работает без выходных. Супермен!
Отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ. Постоянно на связи.Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

Azgard_12
52 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов
10 лет назад

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