Добрый день! Необходимо наполнить каталог товарами. Нужно будет искать по артикулу и переносить описание и изображения. Товаров ориентировочно ±1000 штук. По цене: 5 руб за товар + ...
Наполнение сайта товарными позициями
Требуется контент-менеджер для наполнения сайта товарными позициями.
Позиций около 1000 шт. Источники: прайс-листы поставщиков, их сайты.
Тематика: светодиодные светильники.
Выбранный исполнитель
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