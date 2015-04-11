Нужно наполнить 5 лендингов инфой в соответствии с сайтом оригиналом. Шаблон уже есть с примером. Просьба указывать цены, отклоняю любую заявку, если на поставленный вопрос - меня игнорят...
Работа для контент-менеджера
Готов дизайн сайта. Необходимо подобрать/создать фотографии для слайдера, внутренних страниц и пр.
Тематика собачий корм. Размер фотографий на слайдер 1920 на 521, при этом чтобы важные элементы не выходили за пределы 1280. Для слайдера фотографии нужны будут со стоков.
Для внутренних страниц размер меньше. Возможен Google.
Подробности в переписке.
Заявки фрилансеров
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