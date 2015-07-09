Добавление товаров 500 штук с сайта

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен22 заявки421 просмотр

Нужно с одного сайта товары с меню каталога скопировать на другой сайт, на сайт, который нужно скопировать товары стоит на движке джумлы, всё просто, главное усидчивость, для примера добавил сам несколько категорий

Joomla
10 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KitanaCat
Софья 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$1
2 дня
всё ок
Все ок)

Заявки фрилансеров

KitanaCat
Софья 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад