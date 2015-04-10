Постер, Постинг в торговую площадку

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки147 просмотров

Размещение товарных позиций в торговые площадки, порталы, доски объявлений.

Требования:

Опыт работы с подобными проектами (с похожей тематикой)

10 лет назад
Mikefreeman
Михаил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров