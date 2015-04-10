Копирайт для сайта

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Закрыт3 заявки326 просмотров

Копирайтер для написания заголовков с дальнейшим их тестированием и продающих текстов для сайта. Тематика грузоперевозки.

От вас жду примеры работ, предложения и контакты (скайп, телефон)

Для фрилансеров из России

10 лет назад
Nadia01
37 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров