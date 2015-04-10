Необходимо материалы с разработанного лендинга перенести на иной лендинг. Перенести нужно со всеми вкладками и материалами. а так же немного доработать содержимый функционал.
Копирайт для сайта
Копирайтер для написания заголовков с дальнейшим их тестированием и продающих текстов для сайта. Тематика грузоперевозки.
От вас жду примеры работ, предложения и контакты (скайп, телефон)
Для фрилансеров из России
Заявки фрилансеров
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