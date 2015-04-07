Наполнение сайта контентом

Нужен человек c позитивным мышлением и хорошей фантазией, для наполнения контентом сайта развлекательного характера. Надо залить 80 публикаций в течении 1 недели (и запланировать их выход в сообществе на facebook).

Требования:

- Умение придумывать интригующие и эмоциональные заголовки

- Наличие скайпа (можно без микрофона, для переписки)

- Ответственность, порядочность, аккуратность.

- Установленный фотошоп, для сохранения картинок. (или другой редактор.)

- Знание CMS WordPress приветствуются.

СРАЗУ в заявке указывайте СКАЙП, и будьте онлайн.

Работа не сложная, но увлекательная и интересная!

Оплата через вебмани (для Украины возможна оплата сразу на банковскую карту)