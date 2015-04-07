Собрать информацию с сайтов

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Закрыт4 заявки175 просмотров

Дам спиок сайтов, нужно получить с каждого из них прайс листы компаний.

Максимальное количество.

и дополнительно список компаний, которые занимаются металлорежущим инструментом - найти их сайты и скачать прайсы.

1-2 часа оперативной работы.

10 лет назад
eventually
Елена 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров