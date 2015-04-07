Доброе утро. Требуется заполнить категорию товара по прайсу Когда - сегодня Товаров - около 300 Выгрузка в excel - есть Поля для заполнения - название, описание, цена, фото, ...
Собрать информацию с сайтов
Дам спиок сайтов, нужно получить с каждого из них прайс листы компаний.
Максимальное количество.
и дополнительно список компаний, которые занимаются металлорежущим инструментом - найти их сайты и скачать прайсы.
1-2 часа оперативной работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Готов дизайн сайта. Необходимо подобрать/создать фотографии для слайдера, внутренних страниц и пр. Тематика собачий корм. Размер фотографий на слайдер 1920 на 521, при этом чтобы важные элементы не выходили за пределы 1280. Для слайдера ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужен специалист по размещению объявлений по продаже недвижимости на досках и порталах. Рассмотрю другие предложения от соискателей. Обязательно наличие подобного опыта.Завершен10 лет назад
- $30
Добрый день! Необходимо наполнить сайт. Система управления проще чем joomla. В приложении информация. Пжл указывайте сумму и срок за всю работу сразу. Нужно создать категории и подкатегории как ...Завершен10 лет назад
- $25
Есть группа вконтакте vk.com/svadba.odessa Есть блог oksana-mukha.com.ua Необходимо перенести посты из группы в блог. Блог работает на Webasyst. В каждом посте в блоге всего 2 поля: Заголовок и ...Завершен10 лет назад
- $500
Необходимо наполнить интернет-магазин товарами по списку из прайс-листа. Работа в xls. Поля для заполнения: - 1–3 фото в высоком разрешении. (поиск самостоятельно) - Описание товара ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнить готовый новый сайт турагентства, движек - Cportfolio. Адрес моего сайта: наполнить мне его надо, как, например, этот: http://ht.kiev.ua/.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на Симпла цмс удобная и простая http://lens.s4s.im/ необходимо с этого сайта Внести 6 категорий по 6 товаров в каждой то есть всего 36 товаров http://www.eyecandys.com/royal-vision-cinderella-blue/ Сроки 1 день рабочий. Пишите ...Завершен10 лет назад
- $150
Требуется копирайтер для ИТ-сайта. Более или менее владеющий тематикой ИТ, аренда серверов, 1С, облака. Хотелось бы посмотреть написанные готовые тексты в схожей тематике и предложение по цене.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется наполнить сайт контентом и фотками.Залить в каркасы дсп инфу с сайта с дсп с каталогами декоров.Залить с сайта столешниц описания и каталог декоров.Залить в фурнитуру картинки с названиями ручек .Залить матрасы,залить наполнение для кухонь ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад