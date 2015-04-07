Собрать информацию с сайтов

Готов дизайн сайта. Необходимо подобрать/создать фотографии для слайдера, внутренних страниц и пр. Тематика собачий корм. Размер фотографий на слайдер 1920 на 521, при этом чтобы важные элементы не выходили за пределы 1280. Для слайдера ...