СРОЧНО!!! Необходимо убрать 404 ошибки, размещенные на сайте вручную. Движок c-gator. файл с ошибками вышлю для оценки.
Перенос материалов с сайта на сайт, доработка
Необходимо материалы с разработанного лендинга перенести на иной лендинг.
Перенести нужно со всеми вкладками и материалами.
а так же немного доработать содержимый функционал.
Выбранный исполнитель
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