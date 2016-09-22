Перенос материалов с сайта на сайт, доработка

Спасибо Александру за сотрудничество. Работаем не в первый раз. Саша выполнил все по ТЗ. Очень терпеливо отнесся ко всем нашим дополнительным пожеланиям и вопросам. Рекомендуем как проверенного, надежного и компетентно специалиста. Большое спасибо за работу.