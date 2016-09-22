Перенос материалов с сайта на сайт, доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен18 заявок367 просмотров

Необходимо материалы с разработанного лендинга перенести на иной лендинг.

Перенести нужно со всеми вкладками и материалами.

а так же немного доработать содержимый функционал.

9 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$8
1 день
Спасибо Александру за сотрудничество. Работаем не в первый раз. Саша выполнил все по ТЗ. Очень терпеливо отнесся ко всем нашим дополнительным пожеланиям и вопросам. Рекомендуем как проверенного, надежного и компетентно специалиста. Большое спасибо за работу.
Спасибо за интересный проект, своевременную оплату и приятное общение! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад