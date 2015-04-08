Наполнение сайтов. Нужен креативный, увлекающийся человек

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт22 заявки416 просмотров

Ищу человека для наполнения сайта по тематике различных мероприятий, хобби, семинаров.

Обязательно наличиехорошего интернета. Присуствие сети (skype) во время работы.

Необходимо умение искать и обрабатывать информацию в интернете.

Замечательно, если у вас есть какие-то увлечения и хобби. Привествуется наличие художественного вкуса и стиля.

Оплата по количеству внесенных данных.

10 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров