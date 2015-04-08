Необходимо материалы с разработанного лендинга перенести на иной лендинг. Перенести нужно со всеми вкладками и материалами. а так же немного доработать содержимый функционал.
Наполнение сайтов. Нужен креативный, увлекающийся человек
Ищу человека для наполнения сайта по тематике различных мероприятий, хобби, семинаров.
Обязательно наличиехорошего интернета. Присуствие сети (skype) во время работы.
Необходимо умение искать и обрабатывать информацию в интернете.
Замечательно, если у вас есть какие-то увлечения и хобби. Привествуется наличие художественного вкуса и стиля.
Оплата по количеству внесенных данных.
Заявки фрилансеров
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