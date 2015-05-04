Добавление атрибутов в товары

Долго пришлось искать грамотного специалиста по Opencart. Все говорят мол знают все, а по факту нет. Был приятно удивлен вниманием к мелочам и хорошим ориентированием в специфике работы Opencart, она показала свои профессиональные навыки и теперь мы продолжаем совместно работу в команде по другим проектам. Очень качественная работа. Внимательна, ответственна, оперативна - очень понравилось сотрудничество!