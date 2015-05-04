Добавление атрибутов в товары

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок193 просмотра

Необходимо добавить атрибуты к штатным магнитолам на сайте.

Кол-во товаров около 300-400

Сайт на Opencart

Наполнение атрибутов будет происходить по брендам магнитол шаблонно.

Что и где указывать в магнитолах я сообщу.

Группа атрибутов: Основные параметры

Атрибуты:

- Самые желанные

- Операционная система (Windows C.E., Windows 8, Android 2.3.4, Android 4.2.2, Android 4.4.

- Размер экрана (указать размер)

- Навигация (Навител, ПроГород или Яндекс.Навигатор)

- Пробки (да/нет)

- Bluetooth (да/нет)

- Производительность (кол-во баллов по 5 бальной шкале)

- Глонасс (да/нет)

-марка авто

-модель авто

-год выпуска

AndroidOpencart
10 лет назад
mosalko
Антон 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
19 часов назад

Выбранный исполнитель

dina256-565
Дина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Долго пришлось искать грамотного специалиста по Opencart. Все говорят мол знают все, а по факту нет. Был приятно удивлен вниманием к мелочам и хорошим ориентированием в специфике работы Opencart, она показала свои профессиональные навыки и теперь мы продолжаем совместно работу в команде по другим проектам. Очень качественная работа. Внимательна, ответственна, оперативна - очень понравилось сотрудничество!
Приятно с таким работодателем работать.

Заявки фрилансеров

dina256-565
Дина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется наполнить сайт

    $40

    Требование к исполнителю 1. Знание 1С-Битрикс 2. Опыт работы наполнения сайтов 3. Пунктуальность Мы предоставим вам уже готовый сайт , и тексты.https://www.evernote.com/l/Aep_xs_18U9LSIg30XxXv_BlzaQ0DG3ub2k Задача. Креативно наполнить ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск информации в интернете

    Необходимо собрать из интернета контактные электронный адреса юридических компаний, адвокатских компаний, компаний занимающихся регистрацией организаций, компаний занимающихся юридическим оформлением эмиграции (виз, видов на жительство за рубежом и т.п.), компаний занимающихся консалтингом бизнеса. Интересуют только ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление товаров 500 штук с сайта

    $15

    Нужно с одного сайта товары с меню каталога скопировать на другой сайт, на сайт, который нужно скопировать товары стоит на движке джумлы, всё просто, главное усидчивость, для примера добавил сам несколько категорий

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание англоязычной версии сайта

    Существуют два web-ресурса: 1. http://ecotermix.ru/ 2. http://teplosave.ru/ Задача: создать англоязычную версию для каждого из них. перевод включает в себя редактирование всех кнопок, меню, изображений с текстом, содержимого ...

    WordPress
    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт для сайта

    Копирайтер для написания заголовков с дальнейшим их тестированием и продающих текстов для сайта. Тематика грузоперевозки. От вас жду примеры работ, предложения и контакты (скайп, телефон) Для фрилансеров из России

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение ИМ кофе-чая

    Наполнение готовыми описаниями разделов, подразделов и товаров с подбором качественных фото (без водяных знаков и т.п.), указанием к каждому товару таких характеристик, как: цена, вес упаковки (в г.), упаковка (ее вид), бренд, страна происхождения. ...

    Наполнение сайтов25 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайтов. Нужен креативный, увлекающийся человек

    Ищу человека для наполнения сайта по тематике различных мероприятий, хобби, семинаров. Обязательно наличиехорошего интернета. Присуствие сети (skype) во время работы. Необходимо умение искать и обрабатывать информацию в интернете. Замечательно, если ...

    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта контентом

    $50

    Необходимо найти обучающие и интересеные видео на сайте youtube.com и добавить на сайт Видео*: обучение фотографии, музке, лекции, и.т.д. продолжительность 3-15 минут и качественные ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад